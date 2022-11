Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: la agresión no para con el paro; se recibieron 173 denuncias

En Santa Cruz, la situación de la violencia contra la mujer no ha mejorado. Desde el inicio del paro por el censo, pese al difícil acceso a la Casa de la Mujer (donde se sientan denuncias y se pide apoyo legal y sicológico), por los bloqueos, se ha atendido un promedio de seis casos diarios .

Por su lado, en La Paz, el Ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, en el encuentro “Di no a la Violencia”, celebrado en La Paz, mencionó que 81 mujeres perdieron la vida este año y que el 49.2% de los delitos que se cometen en Bolivia, ocurren dentro de los hogares, donde las principales víctimas son mujeres, niños y niñas.

“También quiero manifestarles que 100% de las denuncias de violencia, el 89.6% son delitos cometidos en contra de mujeres, por tanto, es necesario que empecemos a trabajar y combatir y decile de una vez por todas no a la violencia en nuestro país. Gracias al trabajo de la Policía boliviana, este año, la gestión 2022, de todos los feminicidios que lamentablemente se cometieron en el país se han logrado resolver el 94% de ellos. Felicito el trabajo de los medios de comunicación que se han convertido en fieles guardianes de las noticias en las calles, al interior de los hogares y que han ayudado a visibilizar el trabajo de nuestra Policía boliviana. No esperemos que aparezcan tóxicos o tóxicas en nuestras relaciones, acudamos a nuestra Policía para que no tengamos que sufrir violencia”, exclamó Del Castillo.