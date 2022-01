Dictan 30 años de cárcel para mototaxista que mató a una mujer en Puerto Suárez

Escucha esta nota aquí

Este lunes, el mototaxista Rubén Chamo Soleto (30) fue sentenciado a la pena máxima de prisión en Palmasola, luego de que decidió someterse a un procedimiento abreviado, donde admitió ser el autor del feminicidio de su pasajera Mary Yenny L. (30), que se registró el 26 de junio de 2021, en el municipio cruceño de Puerto Suárez.

“En la audiencia, el Ministerio Público ofreció los elementos suficientes como el certificado médico legal de la víctima, muestrario fotográfico del levantamiento de cadáver, declaraciones testificales y otros elementos. Asimismo, el agresor admitió su culpa y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó 30 años de cárcel”, explicó el fiscal departamental Roger Mariaca.

El crimen que estremeció a los porteños sucedió el sábado 26 de junio, pero quedó al descubierto el domingo 27 por la tarde, cuando una autoridad indígena encontró el cuerpo sin vida de la víctima, que yacía semidesnuda a 5 kilómetros, sobre la carretera al Mutún.

Los familiares de Mary denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) que con la última persona que se había encontrado era con Rubén Chamo Soleto, quien fue aprehendido y en primera instancia dijo no recordar nada, pero un araño en la tetilla izquierda y un golpe en la nariz lo dejaron al descubierto y se declaró autor confeso.

Las investigaciones policiales establecieron que la noche del sábado la víctima acudió a una fiesta y cuando decidió retirarse coincidió con la salida del mototaxista, a quien le pidió dejarla al paso.

El sujeto aceptó y la llevó, pero se desvió hacia la vía del Mutún, donde intentó abusar sexualmente de Mary, quien opuso resistencia y fue severamente golpeada con piedra hasta perder la vida. Tras el hecho el agresor se alejó del lugar, dejando abandonada a su víctima.

De acuerdo a la autopsia realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la mujer murió por traumatismo edema cerebral hematoma, con una data de la muerte 36 horas aproximadamente antes de la intervención. También presentaba lesiones externas por contusiones en la cabeza, heridas y lesiones cortantes en el cuello de tipo superficial cutáneo y signos de violación.

Lea también El Deber La DEA registró a ex jefes antidroga de Evo, vinculados a Omar Rojas El exdirector nacional de la Felcn fue acusado de narcotraficante por el exdirector de la Felcc Gonzalo Medina, vinculado en el caso de Pedro Montenegro. Dávila festejó el cumpleaños de Evo en 2019 en Chapare