Difunden un video en el que ucesistas están de fiesta con Ruddy Sandoval

La bancada de Comunidad Autonómica (C-A), frente opositor del Gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, sentó una nueva denuncia pública que se refiere al caso narcovínculos, un episodio que envuelve principalmente al concejal Miguel Fernández (UCS) con Ruddy Sandoval, supuesto investigado por narcotráfico. En el nuevo capítulo de esta historia sale a la luz un video en el que autoridades ligadas a UCS aparecen en pleno jolgorio con Sandoval.

"¿Esto es tiempo de campaña, alcalde?", cuestionó el concejal Federico Morón al exhibir el video en el que se ve en pleno jolgorio a autoridades municipales, quienes bailan al ritmo de un conjunto musical en compañía de Sandoval en una quinta de Santa Cruz.

En el video no solo aparece el concejal Miguel Fernández, sino también el director de Alumbrado Público, Franz Coscío, y la directora del Jardín Botánico municipal, la arquitecta Andrea Forfori. También aparece Jimmy Gutiérrez, que pertenecía a la sección de Recaudaciones.

Desde C-A instaron a Miguel Fernández a hacerse a un lado, tema al que se refirieron como "pedir licencia" para que pueda defenderse de las acusaciones por su presuntos nexos con el tráfico de drogas y también para no dejar empañada la imagen del Concejo Municipal.

Los concejales de la agrupación naranja criticaron la reacción de Miguel Fernández cuando saltó la denuncia, quien expuso que conoció a Ruddy Sandoval durante la campaña y que se tomó fotos con él porque en esos tiempos no se niegan las fotos a nadie cuando se buscan votos.

“Uno en la época de campaña se apega a todo el mundo”, afirmó el concejal ucesista, quien también es hijo del alcalde Jhonny Fernández. Sin embargo, posterio r a eso aparecieron fotos compartiendo un partido de fútbol y el propio Sandoval transmitió en vivo desde sus redes sociales la entrega de regalos para los vecinos en épocas navideñas.



El concejal Fernández aseguró que actualmente no tiene ninguna relación política política ni económica con esta persona, cuyo nombre saltó a denuncia del diputado Erwin Bazán.

El concejal Marcelo Vidaurre (C-A) anunció que se envió en requerimiento al Órgano Electoral para que se investigue las fuentes de financiamiento de UCS y así determinar si hay o no narcovícunlos.





"Las fotos y videos que hay no son de campaña, sino en gestión municipal. No puede ser que en gestión las autoridades no tengan el tino de saber con quién se relacionan por más que estén recibiendo donaciones. No es lo correcto", cuestionó Vidaurre, a tiempo de agregar que "quien miente es porque cola tiene".

Sobre las denuncias contra el concejal Fernández, el alcalde Jhonny Fernández salió al paso para pedir a los denunciantes que se pongan a trabajar.

El concejal Federico Morón expresó que lo que se ve ahora es lo mismo que se veía en los años 80, haciendo alusión al auge del narcotráfico.



"Esto es una vergüenza señor Johnny Fernández y no nos pida que trabajemos cuando esto es trabajo, es fiscalizar", remarcó el concejal de C-A, a tiempo de instar a la Fiscalía a investigar el caso. El tema tema todavía tiene tela que cortar.

