Diputada acude a la Defensoría del Pueblo por el proyecto carretero Las Cruces - Buena Vista

"Advertimos que la ABC está engañando a la población porque hasta la fecha no aclara sobre las salvaguardas medioambientales establecidas en la sub cláusula 8.7.8. de las condiciones particulares del contrato de préstamo con la CAF. La ABC está engañando a los mismos bloqueadores, no se puede construir esa carretera sobre áreas protegidas y muy probablemente la CAF no financiará si no se cumplen esas salvaguardas, para cumplir debe cambiarse los tramos, por lo que el bloqueo es en vano, es político, está confrontando a la población y está perjudicando a nuestro departamento", advierte en la primera parte de su comunicado la diputada.