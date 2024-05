Diputada advierte sobre posibilidad de que liberen al avasallador de Guarayos

"Se conoció la aprehensión de Rimberto Yavira Veizaga, uno de los cabecillas de los grupos de avasalladores que atacan a Santa Cruz. El sujeto está relacionado con la toma ilegal de tierras en la propiedad El Encanto, en la provincia Guarayos, y de otros predios en la frontera con Beni, pero también es sospechoso de haber participado en el secuestro y torturas de 2021 a un grupo de periodistas y policías en Las Londras", inició su alerta la diputada de Creemos, María René Álvarez.



Según ella, pese a esta acción, al ser gente "vinculada al partido de Gobierno", no debe sorprender que sea puesto en libertad en las siguientes horas o días, "tal como sucedió con todos los implicados en el caso Las Londras y que luego fueron protagonistas de otros avasallamientos y amenazas públicas en su calidad de dirigentes sindicales", advirtió.



Álvarez cuestionó que el tema de los avasalladores pasa también por las penas mínimas que existen dentro del Código Penal.



"Como diputada cruceña, en 2022 presenté un proyecto de ley para incrementar las sanciones y así hacer una lucha frontal contra los avasallamientos de tierras, pero quedó estancado en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados por más de un año", recordó.



La legisladora dijo que el artículo 351 del Código Penal actualmente establece penas de 3 a 8 años, pero su planteamiento apunta a subir las sentencias de 9 a 18 años de cárcel, para evitar las medidas sustitutivas que actualmente aprovechan los avasalladores.



"El proyecto finalmente pasó a conocimiento del Ejecutivo, pero ahí vuelven a poner trabas y a hacer observaciones que nos dejan dudas sobre el proceder de las autoridades y el beneficio que se brinda a los avasalladores, al no aprobar estas modificaciones a la ley", apuntó.



Pidió al Ejecutivo nacional que demuestre su voluntad para luchar contra la toma ilegal de tierras y active todos los mecanismos jurídicos, con el fin de que no exista más impunidad y se respete la propiedad y la producción de todos los bolivianos.