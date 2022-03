Diputada denuncia supuesta compra de toldos con sobreprecio de Bs 400.000 en la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

La diputada de Comunidad Ciudadana, Laura Luisa Nayar, denunció este lunes a la gestión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por la compra con supuesto sobreprecio de Bs 400.000 en 7 toldos para ser distribuidos en puntos de vacunación. La asambleísta dijo que presentará una acción penal por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y daño económico al Estado.

Según la legisladora, la Alcaldía habría adquirido los toldos a un precio de Bs 79.000 cada uno, sumando un total de Bs 559.015 por la compra de los siete. Además, afirma que habría hecho cotizaciones y los mismos toldos tendrían un costo entre 5.000 y 20.000 bolivianos.

Formulario de compra:

“Se han guardado en sus bolsillos cerca de Bs 400.000 de los cruceños. Nosotros queremos denunciar este hecho y que nos devuelvan estos recursos porque para que esta compra se haya realizado han alzado el discurso de la salud, pero los recursos se han ido a otro lugar”, dijo Nayar.

Asimismo, indicó que se apersonó hasta la empresa que figura como ofertante de los toldos ‘Eventos Carlita’ y corroboró que la empresa solo presta el servicio de alquiler, por lo que sospecha que la Alcaldía los habría obligado a realizar la venta.

Anunció que este lunes por la tarde estaría presentando una denuncia penal en contra del alcalde Jhonny Fernández ante la Fiscalía Departamental por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y daño económico al Estado.

Por su parte, el secretario municipal de Salud, Roberto Vargas, aseguró que la licitación de los toldos se hizo durante la pasada gestión municipal y fue cancelada en la gestión de Fernández.

“Esos toldos los dejó la anterior gestión, pero nosotros no los hemos comprado, tras que vimos los precios dijimos que no se compra nada y la empresa retiró los toldos. Ellos lo licitaron, pero no se compró”, explicó Vargas al señalar que diputados como Nayar intentan dañar la gestión de Fernández.

