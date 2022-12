Diputada solicita a la CRE paralizar instalación eléctrica en el Centro Turístico Kim, tomado por avasalladores

Desde la CRE informaron que ellos no pueden negar la instalación de los tendidos eléctricos a las personas, porque la Constitución Política del Estado (CPE) establece que este servicio es un derecho humano, y que a simple solicitud de una persona, están 'obligados' a instalarlos.

Además, aclaran que, si no existe una orden judicial, o que las autoridades municipales o departamentales o los propietarios no hagan las gestiones y demuestren que existe un conflicto en el área, la CRE debe continuar haciendo las conexiones.

Por su parte, la familia Kim ya inició un proceso ante el Ministerio Publico con el código único N 701402172201722, la misma que fue sentada en los primeros días de la toma de sus tierras, a fin de que investiguen a los avasalladores por los delitos de amenazas y allanamiento de la propiedad privada. En la denuncia sindican a once supuestos cabecillas: Ramiro Fernández Zenteno, José Luis Zúñiga Fernández, Rafael Quisbert, Dan Veizaga, Ciro Coca Vaca, Wálter Villarroel, Erwin Vargas, Darwin Sarmiento, Marcelo Chicahua, Ponciano Quispe Rodríguez y Pablo Raldes.

Además, al conocer que la CRE está obligada a instalar el servicio, considera que cuando el predio está en litigio, no cuenta con la tenencia legal y la cooperativa no podría autorizar ni proceder a la instalación del servicio eléctrico. Pero tomando en cuenta los requisitos que se deben solicitar para acceder a una instalación eléctrica, primero deben presentar documentación que acredite su derecho propietario sobre el predio, terreno o inmueble y documentación de identificación vigente.

Mientras los propietarios denunciaban el avasallamiento no recibieron apoyo o respuesta de la Policía, es más, aseguran que los uniformados se convirtieron en guardianes de los tomadores de tierras a quienes los custodian durante las noches, según versión de los propietarios.

El trabajador de la tercera edad fue liberado, aunque se sentó la denuncia en la Policía, una camioneta patrullera en la que se trasladaban efectivos de la institución verde olivo, no procedieron a realizar arrestos o aprehensiones y, mediante un video grabado por la familia Kim, se escucha que el Policía explica que ya no hay persona secuestrada por lo que no procederán a hacer nada.