Diputado Bazán asegura que el caso Wiphala es un intento para silenciarlo: "No le tenemos miedo a la dictadura"

El caso, denominado Wiphala, según Bazán, es "absolutamente irrelevante", pues lo considera una excusa para perseguirlo por sus señalamientos directos al ministro Del Castillo, a quien ha acusado de proteger el narcotráfico. El diputado también señaló al juez Carlos Alberto Moreira, a quien acusa de prestarse a la persecución política.



"Estoy orgulloso de que me denuncien y persigan por denunciar la corrupción y la dictadura del Movimiento Al Socialismo (MAS). Que esto sirva como 'jisunú' al camino ya abonado por tantos presos y perseguidos políticos", manifestó.



El diputado insistió en la ilegalidad del juicio, argumentando que se está vulnerando la "inviolabilidad parlamentaria". A pesar de ello, acudió a la audiencia. "He venido para mirarlo en la cara al juez y decirle que a la dictadura no le tenemos miedo", añadió.