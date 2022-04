Diputado cruceño asistió a audiencia del INE acompañado con una delegación de la Uagrm

Escucha esta nota aquí

El diputado cruceño Richard Ribera fue recibido el jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y recabó información sobre la realización del Censo de Población y Vivienda 2022. El parlamentario, en entrevista con el programa 'Influyentes' de EL DEBER Radio, aseguró que pidió a todas las instituciones que forman parte del Comité Impulsor del Censo que lo acompañen a la reunión; sin embargo, solo la universidad estatal cruceña respondió a tiempo y acudió al encuentro.

Ribera comentó que el pasado 17 de marzo envió una solicitud de audiencia informativa al INE y notificó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, a la Alcaldía, a la Gobernación cruceña, al Comité Cívico Pro Santa Cruz y a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para que asistan a dicho encuentro.

El 5 de abril, mientras se llevaba a cabo la marcha en Santa Cruz para exigir al INE que informe los avances del Censo, Ribera recibió la respuesta positiva para asistir a una reunión. Según el parlamentario, inmediatamente envió cartas a las instituciones del Comité Impulsor del Censo.

“Tuve respuesta inmediata de la Uagrm y me reuní con el rector que me facilitó un equipo técnico para poder viajar en comisión a la ciudad de La Paz. No tuve respuesta de la Gobernación ni la Alcaldía. Tampoco pude contactarme con el presidente del Comité Cívico, pero el vicepresidente sí me llamó y lamentó no poder estar presente”, aseguró Ribera.

El parlamentario aclaró que no tuvo ningún acercamiento previo con el INE para evitar susceptibilidades y explicó que a pesar de tener un alejamiento de la agrupación ciudadana Creemos, que fue la que llevó a Luis Fernando Camacho a la Gobernación, continúa siendo parte de la bancada y la alianza Creemos.

Fue el primer espacio que abrió el ente estatal para la institucionalidad cruceña.



Indicó que durante la reunión con el INE se solicitó información sobre la ruta crítica, la boleta censal y la cartografía y manifestó que, pese a que “la información que recibimos no es la que deseábamos,", ya se tiene más información que ayer.

En el encuentro, el personal del INE le informó que ya se culminó con la etapa informativa con las comunidades y municipios y que el lunes después de Semana Santa se iniciará con el levantamiento de datos en los departamentos de Pando y Beni.

Además, dijo que solicitó que la información que recibió se le remita por escrito para poder compartirla con las instituciones del Comité Impulsor del Censo en los próximos días.

Vea la entrevista: