Diputado Gutiérrez presenta proyecto para ampliar el plazo del trámite para el uso de vidrios polarizados

Claudia Rivero, una de las propietarias de vehículos que busca obtener el permiso para el uso de los vidrios polarizados, denuncia que desde noviembre viene intentando conseguir el permiso, pero no lo ha conseguido hasta ahora. "Me dieron una fecha para recoger la roseta de autorización, pero me dijeron que no estaba listo, ahora es la segunda vez que retorno y no hay avances. Mucho demoran, estamos desde las 8:00 y otros desde las 7:00 y casi cerca del mediodía solo han entregado tres autorizaciones", manifestó la mujer.