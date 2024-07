Diputado Ribera denuncia que desde La Paz designan a funcionarios para la Brigada Parlamentaria Cruceña

Falta de quórum para elecciones

Ribera señaló que, desde el 15 de enero se han realizado cuatro convocatorias a sesiones para elegir una nueva directiva, pero que las mismas no han podido concretarse por falta de quórum debido a la inasistencia de parlamentarios del MAS y otros afines.

"No negamos que el periodo legislativo que presido ya feneció , pero es necesario que la población sepa que, desde el 15 de enero, venimos llamando a diferentes reuniones de directiva y jefes de bancadas para que podamos tener las elecciones tan ansiada en la Brigada Parlamentaria", explicó Ribera.

Imposición de personal

Ribera denunció también que la Cámara de Diputados y el MAS han impuesto personal en la Brigada Parlamentaria sin seguir el conducto regular. Hasta el momento, han contratado a dos funcionarios.



"Con la excusa de que ya feneció mi mandato, nos están metiendo personal desde la ciudad de La Paz, no son funcionarios que hayan sido convocados o contratados por el conducto regular, que es la Brigada Parlamentaria", afirmó Ribera.



"La Brigada Parlamentaria no será un motín más que pueda tener el Movimiento Al Socialismo. La Brigada Parlamentaria le pertenece al departamento de Santa Cruz, no le pertenece a Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, ni al Movimiento Al Socialismo; y vamos a hacer respetar eso", subrayó Ribera.