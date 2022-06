Dircabi sigue sin cabeza y la Fiscalía cita a su exdirector para que declare sobre su relación con un narco

Escucha esta nota aquí

La Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) sigue sin cabeza y aún se desconoce quién será su nueva autoridad. Mientras que la Fiscalía ha citado a su exdirector, Juan Manuel Pinto Zamora, para que declare en calidad de testigo sobre su supuesta relación con el peruano Pedro Pablo Quintana Zamora, quien es líder de una red de narcos.

“Por instrucciones del Fiscal general del Estado (Juan Lanchipa), se citará a esta persona para que pueda coadyuvar con este hecho de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas”, dijo Róger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz.

Mariaca explicó que la comisión de fiscales valorará la declaración de Pinto para determinar si es procesado o no por sus presuntos vínculos con el líder del clan Quintana – Zamora, que enviaba droga al exterior desde nuestro país.





“Este caso fue denominado Galponier y se incautaron más de 50 vehículos, más de 10 inmuebles y la afectación fue de casi media toneladas de cocaína en Santa Cruz y La Paz”, comentó el fiscal, al recordar los resultados de la desarticulación de la red de narcos.

Mientras que la dirección departamental de Dircabi continúa acéfala y aún se desconoce a la persona que será designada en esta institución en lugar de Juan Manuel Pinto. Sus funcionarios han evitado dar declaraciones sobre el tema y solo se limitan a decir que no saben cuándo se designará al nuevo director.

Desde el Ministerio de Gobierno aún no han informado sobre la persona que ocupará este cargo. El último comunicado que dieron sobre Dircabi fue ayer, cuando informaron del alejamiento de Juan Manuel Pinto Zamora.

Se retiró de su cargo

“Me he retirado porque no quiero empañaran la gestión del Ministerio de Gobierno (a cargo de Eduardo Del Castillo). Yo agradezco la oportunidad que me dio el ministro, pero no quiero perjudicar su trabajo”, dijo Pinto en contacto telefónico con EL DEBER, el lunes.

Además, negó tener relación alguna con el peruano Pedro Pablo, quien es líder del clan Quintana Zamora. Recordó que la foto en la que aparece con este narcotraficante fue tomada en un acontecimiento social, al cual fue llevado por invitación de su expareja.

“A esa fiesta fui llevado por mi expareja, y como cualquier persona accedí, pero yo no conocía a ese sujeto ni sabía de sus antecedentes. Ahora tengo nueva pareja y no sé qué más pasó con ese hombre (Pedro Pablo Quinta)”, dijo el exdirector de Dircabi.

Asimismo, dijo que durante el tiempo que estuvo a la cabeza de Dircabi no favoreció al acusado de tráfico de sustancias controladas. “En mi gestión al mando de mi institución no se ha favorecido ni se ha devuelto ni un solo alfiler en el proceso que se lleva en contra de ese acusado”, agregó.

