Dirección de Educación presenta un nuevo proceso para trámite y califica de positiva las inscripciones escolares

Este viernes, la Dirección Departamental de Educación ( DDE) presentó la digitalización de los trámites que busca evitar largas filas en la institución. Además, realizó la evaluación de la inscripción escolar 2022, proceso que fue calificado como positivo.



El titular de la DDE de Santa Cruz, Elíseo Huayllani, informó que desde este viernes, 21 de enero, las personas que ingresen un trámite ya no tendrán que retornar varias veces a las oficinas de esta institución, pues podrán hacer seguimiento al procedimiento a través de su celular, con un código QR que se difunde en la misma institución o en la página de Facebook de la Dirección Departamental de Educación Santa Cruz.



"Con este proceso las personas solo tendrán que dejar una vez sus documentos y luego retornar para recoger el trámite ya finalizado. Si en el proceso hay alguna observación, el usuario lo podrá ver de forma digital. Así se evitarán largas filas que a diario hay en la institución", señaló el director departamental.



Este nuevo procedimiento se aplica para todos los trámites en la institución, como legalizaciones, certificado de estudios, entre otros.



Inscripciones



Huayllani reconoció que los primeros días de inscripción escolar se tuvo diversas dificultades, entre estas el desconocimiento del registro virtual y la caída la página digital habilitada por el Ministerio de Educación, pero estos inconvenientes fueron subsanados.



"El registro digital de inscripciones que se realizó por primera vez permitió eliminar las filas en las unidades educativas", indicó.



Agregó que en este proceso se recibieron denuncias sobre cobros excesivos o no establecidos, pero fueron subsanados por los técnicos que hacen seguimiento al registro de estudiantes.



Huayllani señaló que la mayoría de los estudiantes ya están inscritos y pidió a quienes no consiguieron el registro, dirigirse a las direcciones distritales de su zona para que se realice un mapeo de la demanda de estudiantes y se establezca la necesidad de crear un curso paralelo en determinada unidad educativa o se busque otra solución. "Pido calma a los padres de familia, porque todos los niños tienen garantizado su derecho a la educación", dijo.



