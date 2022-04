Director de Comunicación de la Alcaldía califica de "bellacada" el pedido para que renuncie Jhonny

Escucha esta nota aquí

“Es una bellacada, lo único que pretende es ser visibilizado y por supuesto que no merece mayor atención, más aún sabiendo que no tiene voz propia y responde a otros intereses. Jhonny Fernández es el alcalde electo por el pueblo, no por las élites, y está trabajando por la ciudad todos los días, a pesar de haber recibido una Alcaldía destruida”, así respondió Juan Carlos Solares, director de Comunicación del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre las declaraciones hechas por Gary Áñez, en una entrevista en EL DEBER Radio, en la que pidió la renuncia del burgomaestre.

A decir de Solares, el gobierno municipal, al mando del líder de UCS, "ha avanzado mucho, aunque algunos no caen todavía en que el periodo de campaña ya terminó y perdieron", dijo en alusión a que Gary Áñez quedó segundo en las elecciones subnacionales pasadas.



Este sábado, en el programa radial, el excandidato a la Alcaldía cruceña dijo que Jhonny Fernández debe renunciar porque está imposibilitado “mental y anímicamente” para continuar ejerciendo el cargo como autoridad municipal, toda vez que los problemas de la ciudad lo han rebasado y como ejemplo citó la imposibilidad de resolver los problemas del transporte público (BRT), el recojo de la basura y el ordenamiento de los mercados.

Similar es la posición del diputado Ányelo Céspedes, quien durante la semana anunció que iniciará una convocatoria a un referéndum revocatorio contra Fernández debido a su ‘incapacidad’ para hacer gestión.

En el programa ¡Qué Semana! de este sábado también fue entrevistado el presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer, quien aseguró que el alcalde Fernández trabaja 24/7. "A las seis de la mañana ya estamos reunidos y así es hasta las altas horas de la noche. Pienso que está trabajando por una ciudad que estaba destruida”, afirmó.

Este sábado, el alcalde Fernández estuvo inspeccionando las obras de mantenimiento de los canales de drenaje.

