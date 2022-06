Director de Dircabi anuncia su alejamiento del cargo porque no quiere empañar la gestión del Ministerio de Gobierno

Escucha esta nota aquí

Juan Manuel Pinto Zamora decidió alejarse de su cargo como director departamental de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) luego de que un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lo involucrara con Pedro Pablo Quintana Zamora, quien es líder de una red de narcos.

“Me he retirado porque no quiero empañaran la gestión del Ministerio de Gobierno (a cargo de Eduardo Del Castillo). Yo agradezco la oportunidad que me dio el ministro, pero no quiero perjudicar su trabajo”, dijo Juan Manuel en contacto telefónico con EL DEBER.

Además, negó tener relación algún con el peruano Pedro Pablo, quien es líder del clan Quintana Zamora. Recordó que la foto en la que aparece con este narcotraficante fue tomada en un acontecimiento social, al cual fue llevado por invitación de su expareja.

“A esa fiesta fui llevado por mi expareja, y como cualquier persona accedí, pero yo no conocía a ese sujeto ni sabía de sus antecedentes. Ahora tengo nueva pareja y no sé qué más pasó con ese hombre (Pedro Pablo Quinta)”, dijo el exdirector de Dircabi.

Asimismo, dijo que durante el tiempo que estuvo a la cabeza de Dircabi no favoreció al acusado de tráfico de sustancias controladas. “En mi gestión al mando de mi institución no se ha favorecido ni se ha devuelto ni un solo alfiler en el proceso que se lleva en contra de ese acusado”, agregó.

Al ser consultado si presentará sus descargos ante la Fiscalía para desvincularse del narcotraficante peruano, Pinto aseguró que no lo haría porque no sabe si existe un proceso en su contra, además manifestó que “ni si quiera ha sido notificado”.

Este lunes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró que se inició una investigación para determinar la relación que tenía el exdirector de Dircabi, con el peruano Pedro Pablo Quintana Zamora, pues “no se puede permitir que autoridades estén vinculadas con narcotraficantes”.

“Vamos a solicitar a la Dirección de Santa Cruz, Dircabi, vía la Fiscalía, para que proporcione información al respecto, una vez que tengamos los elementos necesarios haremos conocer las acciones que llevará adelante el Ministerio Público”, dijo Lanchipa.

Narco buscado

El 31 de mayo de 2021, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), a través del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló la desarticulación de la organización criminal Quintana-Zamora, manejada por el capo del narcotráfico, el peruano Pedro Pablo Quintana Zamora.

Según las investigaciones de la Felcn, Pedro Pablo Quintana Zamora, como líder de la red internacional, que actuaba también con otra identidad falsa (José Luis Mullesaca Bonifacio), montó mafias del narcotráfico desde Perú y penetró en Bolivia para transportar cargamentos de cocaína hasta Argentina y Brasil.

En esa oportunidad, el ministro confirmó que tras meses de seguimientos se desbarató la organización con la captura de varias personas, la incautación de casi 400 kilos de cocaína, de inmuebles en La Paz, de lanchas en el lago Titicaca, de motorizados, armas de fuego y de gran cantidad de documentación y otros.

Lo que nadie sabía y estaba por pasar desapercibido es un reporte de inteligencia de la Felcn procesado por los grupos especiales del Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (Giaef) y Grupo de Investigaciones y Operaciones Especiales (GIOE). Refiere que se requisó el inmueble del Gigante Salón de Eventos Imperial, zona Pampa de la Isla, donde habitaba Filomena Villca Taca, esposa de José Luis Mullesaca Bonifacio (identidad boliviana falsa del Pedro Pablo Quintana Zamora), principal investigado por los grupos Giaef y GIOE por delitos de organización criminal, tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

Revela que en la requisa y registro en el vestidor que ocupaba su esposa Filomena Villca Taca, se secuestró un álbum de fotografías donde se observa a cuatro adultos y dos menores, logrando identificar al principal investigado, José Luis Mullesaca Bonifacio, a su esposa Filomena Villca Taca, y a una persona de sexo masculino identificado como Juan Manuel Pinto Zamora, exdirector departamental de Bienes Incautados de Santa Cruz, Dircabi.