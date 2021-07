Director de Migración: “Hay un alto porcentaje de extranjeros con documentos expirados”

Escucha esta nota aquí

Por: Juan Carlos Fortún V.

El nuevo director de Migración en Santa Cruz, Jorge Daga, es licenciado en Comunicación Social y cuenta con más de 25 años de carrera en gestión pública. Antes de asumir este cargo fue responsable del área de comunicación del Segip, de octubre de 2019 hasta julio de este año.



_¿Cómo se encuentra nuestro flujo migratorio?

Santa Cruz tiene bastante flujo, tanto terrestre como aéreo, debido al tipo de oportunidades que ofrece el departamento en estudios, negocios, empresarial y turístico, por lo tanto, hay un flujo migratorio importante que es pertinente regularlo.

Además, se tiene uno de los aeropuertos más importantes del país (Viru Viru) y con mayor flujo de pasajeros de la región, lo que hace que se tenga un importante crecimiento en la llegada de migrantes.

_ ¿Qué se tendría que ajustar en los controles migratorios?

Por ejemplo, sabemos de la existencia de un alto porcentaje de extranjeros con documentos expirados, de los cuales no estaría regulada su permanencia en el país, no estarían indocumentados, pero no están cumpliendo los plazos, por eso se tendría que innovar en los controles.

Estos extranjeros están trabajando en diversas áreas, como la actividad deportiva o el trabajo nocturno; además, también están los que se encuentran en los recintos carcelarios. Por eso se van a tener controles más exhaustivos que permitan resguardar la normalidad y el cumplimiento de la normativa de estas personas.

_Con los haitianos ¿qué medidas se están tomando?

Nos hemos informado que muchos de ellos vienen de Brasil, entonces van tomando rutas alternas para ingresar a Bolivia, entendiendo que su objetivo no es la permanencia en el país, sino que es más un espacio de tránsito para llegar a Perú o Chile.

Por eso se está trabajando de manera interinstitucional, en el marco de nuestras atribuciones, para fortalecer el control en fronteras y evitar este flujo migratorio que ya es bastante considerable.

Un aspecto que nos hemos enterado es que “coyotes” y algunos transportistas han visto la manera de lucrar (con los traspasos de migrantes), por eso tienen que saber que la tenencia de personas sin documentación o su traslado, puede ser tipificado como delito de trata y tráfico de personas.

También se han identificado rutas irregulares por donde ingresan, por eso haremos operativos de control sorpresivos, tanto en la ruta como en in situ, previa coordinación con autoridades.

_¿Se les puede dar la conminatoria de cinco días que están solicitando?

Esa facilidad aplica, siempre y cuando el ingreso haya sido regular y su permanencia sea legal. La ley 370 establece que nosotros podemos darles una conminatoria para una salida en un lapso de cinco a 15 días, pero esto es en caso de que el ingreso sea regular.

Como la mayoría hace su ingreso irregular, la norma establece la conminatoria para una salida obligatoria y ponerlos en frontera.