Director departamental de la Felcn sobre 'narcovuelo': “Todos los jefes regionales se han presentado a declarar”

García confirmó que él también brindó su testimonio ante la comisión de fiscales compuesta por: Ángela Rocío Medrano, Fernando Daniel Mejía y Rubén Darío Ordoñez. Sin embargo, aclaró que él no estaba al mando de la Felcn el 11 de febrero , cuando se cargó la droga al avión Airbus 330-243 de la empresa Wamos Air, que contrató Boliviana de Aviación (BoA), para realizar un vuelo comercial al aeropuerto Barajas, de Madrid.

“Yo me encontraba en otro destino y el 20 de marzo recién asumi la Felcn (…) Estas declaraciones son actividades procesales que tenemos que cumplir por ley y vamos a coadyuvar con las investigaciones”, agregó.

Por este caso denominado narcovuelo ya existen ocho personas detenidas en la cárcel de Palmasola: el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Lenny R. L., operadora de BoA