Dirigenta del Conamaq es sobreseída de la investigación por venta de cargos de notarios

La secretaria de justicia del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Ana Susana Larrea Stacher, logró su sobreseimiento por el caso de venta de cargos de notarios, por el cual fue detenida en la cárcel de Palmasola, en octubre de 2020.

Susana fue acusada por el delito de cohecho activo luego de que se la vinculó con el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Zenón Rodríguez, quien fue sindicado, por la Fiscalía, de cobrar hasta 15.000 dólares por cargos de notario de fe pública en Santa Cruz, cuando este ejercía como director jurídico de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia.

“Esa investigación (contra Zenón Rodriguez) fue ampliada a la Mama Justicia del Conamaq, Susana Larrea, sin elementos en su contra. Al presente, el caso se encuentra con sobreseimiento ejecutoriado”, indicó el Tata Jiliri Departamental Santa Cruz, Iver Valenzuela.

Por su parte, Susana Larrea dijo que logró demostrar su inocencia en el caso de cohecho activo en el cual se la involucró.

“He demostrado mi inocencia en la investigación que me hicieron, la resolución fiscal ha reconocido que no existió prueba en mi contra y nunca se probó mi participación en el hecho, por lo que he sido sobreseída. Es lo que debo hacer conocer a la población, ahora está limpio el nombre del Conamaq”, comentó.

