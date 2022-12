Dirigente gremial ‘pidió armas para la guerra’ y lo hizo ante un ministro

“Hermano ministro, transmítale a nuestro presidente, la guerra recién empieza y tienen que darnos armas para ir a la guerra, porque sin armas no vamos a ir a la guerra. Tenemos que estar preparados, así como ellos están preparados”, sostuvo Troncoso en el acto público organizado por la dirección regional urbana del MAS.

EL DEBER intentó contactarse con la autoridad nacional, pero hasta el cierre de esta edición no contestó las llamadas ni los mensajes de texto.

“A esos logieros les decimos: no al paro. En este cabildo nos vamos hacer respetar porque el pueblo manda”, dijo Troncoso en su intervención ante las personas que habían llegado en esa oportunidad hasta las cercanías del monumento al Chiriguano.

El director general de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal cruceño, Erwin Tapia, dijo que pareciera que Troncoso tiene algún tipo de protección para que los procesos abiertos no avancen en el tiempo esperado.

“¿Cuándo se ha visto que tras el ingreso ilegal a una empresa como la ferroviaria, después no se haga nada? Entonces es muy difícil avanzar con la protección que tiene esta persona. Nosotros estamos dando todo el impulso, pero no se está avanzando porque no quieren que se avance”, indicó el representante legal de la comuna.