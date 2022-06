Dirigentes del DM-8 cercan el Concejo para reclamar obras y anuncian movilizaciones la semana próxima

Escucha esta nota aquí

Medio centenar de dirigentes vecinales del Distrito Municipal 8, que corresponde al Plan Tres Mil, acudieron desde temprano al Concejo Municipal para reclamar la reincorporación de obras en el presupuesto municipal. El cerco al que sometieron al edificio público se mantuvo hasta las 16:15, cuando abandonaron las instalaciones tras dialogar con responsables de la Secretaria de Obras Públicas.

Los vecinos cuestionan la disminución de obras para su Distrito Municipal en el reformulado del POA aprobado el viernes. La protesta ha servido para acrecentar la disputa entre las bancadas de UCS (oficialista) y Comunidad Autonómica (opositora).

"Expresan la molestia contra el alcalde que vive de promesa y promesa, pero no les cumple", declara el edil de CA, Juan Carlos Medrano.

El presidente del Concejo Municipal, el oficialista Israel Alcócer, la considera como "una movilización política", ya que los apenas cincuenta dirigentes presentes, "estaban muy intransigentes, parece que le meten cosas en la cabeza".

La movilización de los vecinos llegó a las inmediaciones del Concejo a las 9:30 de la mañana. Su demanda exige la reincorporación de obras en favor del Plan Tres Mil que habrían sido retiradas en el reformulado. En concreto, apuntan al asfaltado en la doble vía de La Campana sobre el octavo anillo.

Los momentos de mayor tensión se vivieron en la puerta principal de ingreso. A la llegada de concejales oficialistas se produjo un forcejeo entre vecinos y gendarmes. Al intentar cerrar la puerta, una mujer sufrió la rotura de un dedo.



"Fue un accidente", señala Alcócer. "Lamentamos mucho que una persona resultó herida. Ya ha sido atendida y se cubrirán los gastos", resaltó.

Las bancadas de UCS y CA atendieron a los vecinos en el hemiciclo municipal. Instantes después, arribó al Concejo un responsable de la Secretaría Municipal de Obras Públicas para responder a las demandas vecinales.

El cuarto intermedio aceptado por los dirigentes del Distrito Municipal 8 se prolongará hasta el viernes. La próxima semana anuncian nuevas movilizaciones si no se cumplen los compromisos. Además, coordinarán acciones con otros Distritos que también habrían visto sus obras desplazadas.

Cruce de acusaciones

La protesta de los vecinos detonó otro choque entre las bancadas oficialistas y opositoras.

Medrano considera que "la Alcaldía no se preocupa por los vecinos. Hoy han mostrado la imagen fría de que no les importa". El malestar de los vecinos radica también en la falta de atención a sus demandas. "Ya han tenido más reuniones, pero no se les cumple", cierra el edil.

Para Alcócer, los opositores "han aprovechado la protesta para incendiar a los vecinos". El interés de CA "busca el desprestigio del Ejecutivo", porque persiguen el rédito "cuando no se quiere hacer gestión".

Califica como "otra de las mentiras que realiza la oposición" a la afirmación de "quitar obras en el reformulado". El presupuesto aprobado el viernes, con los votos de UCS y el MAS, "solo aprobó un movimiento de partidas".

