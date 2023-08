Disminución de enfermeras obliga a reducir las camas para la atención en la sala de urgencias del hospital Japonés

Según explicó la profesional, "tenemos entendido, porque no hubo una comunicación oficial, que el Ministerio de Salud instruyó al personal a replegarse para apoyar las campañas de vacunación contra la coqueluche".

A decir de la especialista, fue una mala decisión del Gobierno nacional, puesto que se trata de personal que está capacitado para atender problemas más complejos. "No es posible que atiendan una contingencia, reduciendo personal de hospitales de tercer nivel, debilitándolos. Si bien hay que atender la emergencia por la tosferina, se debió hacer con otro personal", apuntó Surriabre.

Julio Cesar Koca, director del Sedes, informó que el departamento de Santa Cruz es el más afectado por la epidemia de coqueluche y en ese sentido, el Ministerio se comprometió a sumarse al trabajo de contención con más de 100 brigadas de salud, incrementando los recursos humanos que harán el rastrillaje y la búsqueda activa de los niños no vacunados, pero que a la fecha no ha cumplido.



Koca, indicó que ante esa situación, desde su dirección enviaron una carta de reclamo a la ministra de Salud, indicando que su compromiso es “incrementar” el número de recursos humanos para la campaña nueva que arrancó este pasado lunes en la zona este de la ciudad y no así diezmar el Sistema Público de Salud.



Señaló, que se está sacado enfermeras y médicos ministeriales que trabajan en los hospitales de 3er Nivel, San Juan de Dios, del Niño Mario Ortiz, la Maternidad, Japonés, y también personal de los centros de salud del 1er Nivel, para trabajar en la campaña como brigadas de vacunación en el rastrillaje en la ciudad.