Disponen detención preventiva para el capitán de la Policía acusado de robo agravado a una persona

Salek fue remitido a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y luego será enviado hasta la cárcel.



Durante la audiencia, la defensa del capitán desvirtuó los riesgos procesales demostrando domicilio, familia y trabajo. Sin embargo la jueza Salazar consideró que el uniformado representa un “peligro para la sociedad”. A la audiencia no llegó la víctima junto a su abogado.



La Fiscalía sostuvo que existen los suficientes indicios para procesar a Salek como al capitán Javier Alberti, otro de los involucrados que fue filmado por un transeúnte cuando sometían y robaban el dinero a una persona en el barrio Foianini de la capital cruceña.



Tras ser sorprendidos y filmados el domingo, ambos policías soltaron a la víctima a quien tenían en el suelo, para luego abordar un vehículo de color plomo y darse a la fuga. El video rápidamente se viralizó en las redes sociales.



Se espera novedades en cuanto a la situación del capitán Alberti, de quien el fiscal asignado al caso Julio Porras, informó al mediodía que se lo habría aprehendido en La Paz, ciudad donde trabaja.



En tanto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Julio César Cossío, manifestó que no tolerarán actos irregulares dentro de la institución verde olivo, los mismos que serán denunciados para que sean procesados los involucrados.



"Son oficiales de la policía, no son jefes de unidades, trabajaban en la División Económica -Financiera en Delitos Patrimoniales", sostuvo.



Cossío adelantó que no solo se investiga un caso de robo agravado, sino también que los dos uniformados serán procesados por la vía disciplinaria, caso que ya se abrió y se aguarda una determinación en 48 horas, pues estos podrían ser dados de baja o sancionados.