Disputa en el Concejo salta a las redes sociales: "Voy a hacer que te hagan un antidoping", escribe Mucárzel

Escucha esta nota aquí

Se enzarzaron el martes en la sesión del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, pero quedaron cuentas pendientes. Al menos, así da a entender la disputa entre los concejales Silvana Mucárzel (UCS) y Federico Morón (Comunidad Autonómica). La oficialista amenazó con realizar una prueba antidoping al opositor. Éste, tira de ironía para rebajar la tensión.

Morón publicó un video editado que juega con algunas declaraciones vertidas por la concejal secretaria del Concejo Municipal. La edil denuncia manipulación en las imágenes y reclama al opositor "por qué cortas el video". Las amenazas de Mucárzel se acentúan cuando dice: "Voy a hacer que te hagan un antidoping", en clara alusión al legislador de CA.

Un nutrido grupo de seguidores de la concejal ucesista respaldaron los comentarios con alusiones de apoyo a la gestión oficialista y cuestionamientos al opositor.

¿De dónde viene la polémica? Morón subió a sus redes sociales un video difundido por TikTok por el usuario @nayade2022. El concejal agregó un comentario para contextualizar el video: "Finalmente un poco de honestidad en los concejales de Jhonny Fernández".

Las imágenes muestran a Mucárzel haciendo uso de la palabra en la mencionada sesión. Con tono airado, la legisladora responde a las acusaciones vertidas por Morón. En un arrebato por desmentir al opositor, Mucárzel señala: "vamos a seguir ganando porque somos ilegales. Tenemos la justicia del MAS, no tenemos...". Se trata de un lapsus que quedó grabado y fue aprovechado por los opositores para cuestionar una supuesta alianza entre UCS y el MAS.

Instantes antes, Morón había aludido a dicho pacto. "UCS es el caballo de Troya del MAS en Santa Cruz de la Sierra. La justicia juega a favor de UCS", expresó.

Mucárzel ingresó al post realizado por el edil de CA para cuestionar la falta de ética a la hora de compartir un video incompleto.

Más allá de responder a la oficialista, Morón apeló a la ironía. "Es normal que la ciudadanía haga estos memes, videos, etc. peor aún cuando somos servidores públicos" reflexiona. Y apunta un consejo para su colega: "con el tiempo uno se da cuenta de que el que se enoja, pierde".

Como personas públicas están expuestos a ser objeto de burlas. A pesar de eso, cuentan con pocos recursos para defenderse. "Lo terriblemente grave sería que un funcionario se burle de todo un país", se lee en los comentarios.

Y acaba su post refiriéndose a la propuesta de la realización de una prueba antidoping. "Me encantaría que me explique lo del antidoping que no entendí".

Lea también Santa Cruz "Judas", "zánganos" y "machistas": los concejales cruceños pasaron del debate a los insultos en una tensa sesión La elección de Lola Terrazas (CA) como Vicepresidente del deliberativo municipal confrontó a los ediles. Frases irónicas, gritos y supresión de la palabra entorpecieron la sesión

Lea también Santa Cruz Concejo Municipal completa directiva y comisiones de trabajo con desmarque en Comunidad Autonómica En la sesión de este martes se nombró la vicepresidencia de la directiva y la conformación de la comisión de ética que era la única faltante. El voto dividido en Comunidad Autonómica facilitó la plancha oficialista

​