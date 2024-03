Doble asesinato: "El dolor continuará, pero tenemos algo de tranquilidad al saber que este tipo cumplirá su condena", dice esposo de una víctima

Para la familia, saber que el autor del doble crimen ya no está suelto en las calles y que se le dictó la pena máxima de cárcel, los lleva a ser resilientes, además muestran agradecimiento no solo a las autoridades que trabajaron en procura de la captura del autor del doble crimen, sino a toda la gente que ayudó a difundir la fotografía de Samuel Velasco Dávalos, lo que permitió dar con su paradero.

Si bien, el agresor no emitió ningún tipo de declaración en la audiencia y proceso abreviado, señaló que no era ni siquiera necesario escucharlo, ya que existían todos los elementos de pruebas en contra del asesino.

"Él (por Samuel) firmó y aceptó la condena y la jueza ordenó que sea enviado a la cárcel de Cantumarca, Potosí. Él no habló nada, no se dirigió a nadie, no hizo uso de la palabra, pero cualquier palabra que provenga de él, no vale nada, para nosotros no sirve, porque eso no devolverá a nuestro ser amado", manifestó Arredondo.