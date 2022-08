Dolor desgarrador y pedido de justicia en el entierro de Ronald Vaca, adolescente que fue atropellado en Montero

Gritos desgarradores, que solo una madre que ha perdido un hijo puede entender , son los que se escucharon la tarde de este viernes, durante el entierro de Ronald Vaca, en Montero. El adolescente de 13 años falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de agosto, en el que fue atropellado. Ronald falleció a la 1:00 del pasado jueves; su cuerpo no resistió los daños.

Teresa Carrasco, la mamá de Ronald, sufrió lo indecible este viernes. Durante varios minutos quedó abrazada al ataúd de su hijo, llorando, lamentándose, gritando , mostrando al mundo su dolor, que la desborda. Pero no es la única, otras mujeres y algunos hombres de diferentes edades están igual. Entre 10 y 15 minutos es el único sonido que puede escucharse, aunque a lo lejos algunas personas exigen justicia para Ronald.

El español no tiene una palabra para identificar a los padres y a las madres que, como Teresa, han perdido a sus hijos. Huérfanos y viudos describen a quienes pierden a sus padres o a sus esposos… pero la pérdida de Teresa no tiene un nombre. Quizás los recuerdos de su hijo llenan su mente, mientras sus brazos agarran con fuerza el ataúd donde el pequeño se encuentra; ajena al mundo, otras personas deben sujetarla y alejarla del féretro para que pueda ser llevado al nicho que lo espera. Teresa forcejea, llora, grita, pero no puede posponer lo inevitable, según imágenes del medio montereño Zona Norte.