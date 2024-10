Doña Elena, una dulce mujer quechua, cuya popularidad sube como la espuma en TikTok con sus recetas medicinales

​ Elena Quispe (54) no conocía el oro. El padre de sus hijos la conquistó enseñándoselo, era minero y cuando le mostró un pequeño trozo dorado ella quedó maravillada. Más todavía cuando le propuso ponérselo en sus dientes. Desde entonces ese fue su sueño, primero fueron tres y luego seis dientes que ahora luce sonriente, los demás también tienen brillo metálico, pero ya no se trata de oro, sino de platino. Su sonrisa dorada se ve casi a diario en sus videos de TikTok.

Esa sonrisa vale mucho, no por el metal preciado, sino por su don de mujer dulce y sencilla. Ahora es famosa , tiene más de un millón de seguidores en TikTok , pero mucho antes de eso, fue una niña que a los 12 años sus padres dejaron a cargo de sus hermanos menores , mientras ellos se fueron a la ciudad, buscando mejores perspectivas de vida porque en el campo había días que no alcanzaba ni para comer.

Por eso Elena no llegó a terminar el tercero de primaria. Tuvo una vida muy sacrificada, de esas en las que para conseguir una pastilla para el dolor tenía que caminar más de ocho horas, bajando y subiendo el cerro, en su provincia Muñecas (La Paz). Eso la preparó para ser la mujer que es ahora, una muy fuerte, llena de vitalidad y conocimiento sobre las bondades de las hierbas , a las que sus abuelas tenían que apelar para curar toda clase de dolores que la lejana e inaccesible pastilla no alcanzaba a curar.

Sus ingresos actuales provienen de las redes sociales. "Gracias a la papaya, amo la papaya", dice recordando que al principio sintió algo de miedo e incomodidad porque no faltaron los comentarios desagradables que la criticaban por dar recetas medicinales, "ahora te has vuelto curandera", le decían en tono de burla después de vela cocinar. "Me fui acostumbrando y después les respondía: 'sí, me he vuelto y con esto yo te voy a salvar la vida'", les decía, y ahora reconoce que con eso ella sintió más ganas de seguir adelante.