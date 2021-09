Dopan a propietario y roban una camioneta en Yapacaní

Escucha esta nota aquí

La Policía de Yapacaní investiga el robo de un vehículo ocurrido el pasado 2 de septiembre en inmediaciones de un local de ese municipio. El propietario de la camioneta asegura que fue dopado mientras compartía bebidas alcohólicas con sus amigos, perdió el conocimiento y, después de eso, no recuerda lo sucedido.

El director de Diprove en Yapacaní, mayor Juan Uriona, informó que el robo agravado habría sido planificado y no descarta que los autores del hecho integren una banda que se dedica a este tipo de delito. "En Yapacaní se ha visto el incremento de robo de vehículos y motocicletas, sospechamos que se trataría de personas que vienen de otros lugares a cometer delitos al municipio", detalló Uriona.

La Policía tampoco descarta la participación de alguno de los amigos que compartía con la víctima como autor intelectual del hecho.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de locales y viviendas muestran a la movilidad robada circulando hacia la ruta de Chapare, por lo que se presume que la sustracción del vehículo estaba planificada.

El propietario del motorizado sustraído relata que tras ser dopado "me botaron cerca de un local. Solo me acuerdo que se llevaron la camioneta. Con las pocas fuerzas que tuve, conduje una moto para buscar a las personas con las que estaba compartiendo, pero no encontré nada".

El vehículo robado es una camioneta Hilux de color blanco con placa 4507 HFS, año 2017, versión tailandesa, detalló el propietario.

La víctima ofrece una recompensa a quien le ayude a dar con el paradero del motorizado.



