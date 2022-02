Dos abogados ingresan a la audiencia cautelar de Rómulo Calvo, después de que se negara el acceso a su defensor

Escucha esta nota aquí

Aunque todavía no se instala la audiencia cautelar del médico y líder cívico Rómulo Calvo, el juez Primo Flores permitió el ingreso de los abogados de la defensa Juan Carlos Camacho y Carlos Ledezma, luego de que ordenara que el abogado defensor, Martín Camacho, abandonara la sala y advirtiera que ordenaría su arresto si no lo hacía.

"(...) Así que me he salido para no perjudicar la audiencia", indicó Camacho, a tiempo de denunciar que el juez pretende que sea un abogado de la Defensa Pública quien lleve el caso.

"El juez insiste en dejarme separado (del caso), obviamente, porque sabe que no me voy a quedar callado ante su corrupción y las irregularidades. Hay temor del juez de que la audiencia no salga como él pretende, que es ordenar la detención preventiva de Rómulo Calvo", manifestó el jurista.

Calvo está acusado de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud.



Los abogados Juan Carlos Camacho y Carlos Ledezma intentarán pedir una corrección de procedimiento, si les permiten el uso de la palabra.





En la audiencia del martes, el juez Flores Rodríguez prácticamente echó de la sala al abogado de la defensa, Martín Camacho, cuando este le reclamó por qué no había considerado las pruebas presentadas por su defendido.



El juez determinó que Calvo se presente con un abogado defensor de oficio, nombrado por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, como consta en el oficio 219/2022 del 15 de febrero. No obstante, Calvo se negó a ser defendido por un abogado de oficio.

Noticia en desarrollo...