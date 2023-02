Dos accidentes se cobran la vida de seis personas en la carretera Santa Cruz-Cochabamba

Rodrigo Montes, de 29 años, es uno de los sobrevivientes del fatal accidente. " Es un milagro que esté vivo, doy gracias a Dios. Lo que me acuerdo del accidente es que la flota se metió a nuestro carril, yo metí la cabeza lo que más pude, y eso que estaba al lado del chofer. Dimos dos vueltas y cuando reaccioné ayudé a salir a una señora que estaba en el asiento de atrás", recuerda Montes.

Otra de las personas heridas es Martha Illanes, de 42 años. "No recuerdo qué pasó, estaba durmiendo y cuando desperté solo me faltaba el aire y el señor me ayudó a salir", indicó, pues quedó consternada al recordar que hace un año, una de sus hijas falleció en un accidente de tránsito justo por estas fechas del año.