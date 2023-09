Dos asambleístas declaran en favor de feminicida de la joven radialista Diana Pórcel

Madre de Diana revela triste carta de agradecimiento que le escribió su hija

Fue a fines de 2017 cuando Diana Pórcel Landívar, sale bachiller de un colegio nocturno y le escribe a su madre Carmen Rosa Landívar Hoyos, para agradecerle por todo y le promete salir adelante. “Gracias mamá porque me diste la vida y me entregaste tu amor, porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Porque hoy lucho y trabajo y tu nombre me da valor. Porque fuiste y serás mi madre, mi padre y mi amiga, por eso y mucho más te amo, mamá”.