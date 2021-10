Dos de los tres municipios guarayos acatarán el paro

Escucha esta nota aquí





Desther Agreda, corresponsal



Dos de los tres municipios de la provincia Guarayos acatarán el paro cívico previsto para este lunes 11 de octubre. En Ascensión, capital de provincia, el líder cívico Salvador Vaca y el alcalde Pablo Eddie Guaristy indicaron que la medida será contundente, con paralización de actividades y bloqueo de la carretera San Cruz Trinidad.



En Urubichá, Raquel Mitucae, presidenta del Comité Cívico Femenino, indicó que todo está listo para acatar la medida, y que las personas o instituciones que no lo hagan, se les obligará a hacerlo; sin embargo la alcaldesa de este municipio, Carmen Aida Aguilera, no se ha referido oficialmente al respecto.



En El Puente, donde no existe dirigencia cívica, se desconoce si habrá paro. El alcalde Proofell Huaylla, en una entrevista a la Radio Manantial, indicó que el Gobierno Municipal trabajará normalmente. "La pandemia ha dañado la economía y tenemos que reactivarla", dijo la autoridad edil, que pertenece a las filas del MAS, al igual que los cinco concejales que integran el Concejo Municipal.