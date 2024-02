Dos delincuentes suben a un extranjero a un vehículo y lo arrojan del mismo tras robarle sus pertenencias

"Estaba en un boliche con unos amigos, me encontraba un poco mal y salí del lugar. Me senté al lado y sufrí el asalto por dos personas que me subieron a un taxi y me robaron. Fui al lugar de los hechos, conseguí las grabaciones de las cámaras, puse la denuncia, tengo las caras de las personas, hice todo el trabajo investigativo, pero hasta ahora (en la Policía) no me han hecho caso", reclama el extranjero en contacto con EL DEBER.