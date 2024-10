Dos inquietos cruceños tienen una de las 10 ideas finalistas del concurso Voces; destacaron entre 3 mil propuestas

Óscar Varas (estudiante de Economía) y José Germán Flores (abogado), dos jóvenes cruceños inquietos y con muchos planes, estarán este fin de semana en Colombia, presentando su idea acerca de una aplicación digital que alimente el interés ciudadano y el involucramiento en la vida política de nuestros países. Se llama Democrática, y si logran convencer al jurado podrían recibir $us 15 mil para desarrollarla .

El germen de la idea de los cruceños empezó a brotar el año pasado en la mente de Óscar, cuando estaba participando en una incubadora de startups en Silicon Valley (San Francisco, EEUU). "Pregunté a varios mentores qué les parecía mi idea y desde este abril decidí hacerla realidad, no quería quedarme en la inacción , nuestro lema para Democrática es que si no lo hacen ellos (los políticos y los tomadores de decisiones en el poder), lo haremos nosotros" , cuenta el estudiante de Economía que tiene grandes planes para su aplicación, porque apuntan a expandirse en todo el continente y construir democracia en todo Latinoamérica.

La principal motivación para el germen de Democrática es la falta de institucionalidad en la política boliviana. "Eso, lamentablemente, nos ha hecho perder la confianza en el sistema a toda una generación que prácticamente se siente desatendida y no escuchada, que se ha alejado y no cree que hay una solución", explica Óscar, cansado de que todos los días haya una nueva mala noticia sobre la política y las autoridades en el país.

¿Cómo lograrlo? Dando legitimidad a las políticas públicas . "Eso es lo que nosotros buscamos en Democrática, que se hagan leyes populares, pero no en el sentido de que sean populistas, sino que sea algo que nace desde las necesidades de la gente.", explican los jóvenes.

"Hasta ahora los únicos que pueden proponer un proyecto de ley son los políticos o individuos de la sociedad civil que, lamentablemente, no pueden llegar muy lejos porque si no tienen llegada a un frente al político, no progresan en sus intenciones", justifican los dueños de la idea de Democrática.