Dos meses de fuego: los incendios empiezan a calcinar la industria del turismo en la Chiquitania

“El tema ambiental está golpeando al turismo porque los extranjeros buscan seguridad y esta situación no les brinda por un tema de salud. Es imposible”, relata Nicole Justiniano, del hotel San Javier Eco Resort. “Hoy (miércoles) ha sido el peor día de todos porque caen cenizas. Uno está afuera y caen cenizas como lluvia”, relata del lugar cuyo encanto, en otra época, es cultural y de actividades al aire libre y en medio de la naturaleza.

El hotel San Javier Eco Resort llegaba a recibir en las vacaciones de invierno hasta 65 huéspedes en un fin de semana, el miércoles no había ni uno y la semana pasada habían tenido solo tres que eran bolivianos y estaban en la zona por razones laborales.

Algo similar ocurre en el Hotel Villa Chiquitana, de San José de Chiquitos, donde todo el tiempo ven caer las reservas. El miércoles esperaban 16 huéspedes y todos cancelaron su estadía por la mala calidad del aire. “La serranía está a tres kilómetros del hotel y se ve desde aquí, pero desde ayer (martes) no se la puede ver”, relata el propietario Jerome Maurice y dice “no recuerdo haber visto tanto humo”.

En hoteles donde el principal atractivo es el contacto con la naturaleza la situación es aún peor. El hotel Biotermal, que está ubicado en las Aguas Termales de Roboré, también se ha visto afectado. “Cuando el turista ve que hay humo y contaminación, deja a un lado los planes de venir porque hay lugares donde realmente no se puede respirar”, dice la dueña, Claudia Mostajo. Revela que usualmente recibe turistas brasileños pero que al temor por la contaminación se suma el de la poca visibilidad en la carretera, lo que los desanima de llegar hasta las aguas termales.

“No hay ayuda. Aquí no hay carro bombero, no hay depósitos de agua, no hay nada. Los bomberos que vienen apenas tienen una mochila de agua para apagar incendios de magnitud”, relata Claudia Mostajo del hotel Biotermal.