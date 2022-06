Dos sujetos asaltan a un hombre y lo apuñalan en la cabeza por robarle un celular y Bs 10

Escucha esta nota aquí

Un hombre de unos 38 años de edad terminó con heridas en la cabeza luego de ser apuñalado por delincuentes que le robaron su celular y 10 bolivianos. El asalto se registró en el barrio Villa Gladys, en el municipio de Montero, entre las 8:30 y las 9:00 cuando la víctima salió a comprar detergente, y a su regreso fue interceptado por los antisociales en moto.

La víctima contó que su esposa estaba lavando la ropa de sus hijos y le pidió que compre detergente, por lo que el hombre salió a la tienda de su barrio y a su retorno fue asaltado.

Los dos antisociales, a bordo de una motocicleta negra, le cortaron el paso y uno de ellos intentó arrebatarle el celular, la víctima botó lejos su dispositivo situación que alteró al ladrón quien se lanzó sobre él y lo apuñaló.



El barrio Villa Gladys, en Montero, donde ocurrió el asalto.

Amenazado con el cuchillo, golpeado en la cabeza y pateado en el cuerpo, así acabó Santos M.O., quien debió ser trasladado hasta un hospital para que lo asistan. Las puñaladas que recibió eran entre dos y cinco centímetros, por lo que le suturaron las heridas, incluso, una de ellas fue cerca del ojo.

"Traté de defenderme, pero el ladrón estaba con un cuchillo, me empujó, cayó encima de mí y me apuñaló, me rompieron el labio a golpes, me hirieron en la cabeza, pero gracias a Dios no me mataron", expresó la víctima.

Los dos ladrones, de unos 18 a 20 años, dejaron malherido a su víctima y huyeron con el celular y Bs 10 que le arrebataron. Ahora el afectado debe estar al menos una semana en reposo. "Estoy muy asustado, me gustaría que se haga justicia. Yo los reconozco a pesar que ellos me decían que no los vea a la cara", dijo.

La víctima sentó la denuncia en la Policía y espera que capturen a los dos antisociales que merodean y causan zozobra en el Norte Integrado.





