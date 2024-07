Drama en los hospitales: cuando el frío duele y las fichas por una consulta no alcanzan

En el mismo hospital, con unas sandalias de cuero que deja ver sus dedos enrojecidos por el frío permanece sentado en una banca Ramón Ortiz. “No me puedo poner zapatos por la úlcera y los problemas de salud que tengo, voy a esperar mi curación y me voy, porque yo tengo ficha para el cirujano, me atenderá a las 10:00, el próximo miércoles. Me quedo de vez en cuando, porque también a veces me cae por lo menos para la comidita”, dice Ramón.