Dueña del vehículo que llevaba el millón de dólares niega vínculo con Gutiérrez y aclara que solo tenían un contrato de venta

“En el caso puntual del vehículo identificado ese día, en el pseudo-operativo, se ha logrado establecer que la propietaria o, por lo menos quien se encuentra registrada como propietaria, lo que no quiere decir que sea la receptadora de ese bien, es la señora Selva P. Z.”, informó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior y Policía.

El abogado había pagado dos cuotas, pero no logró hacer efectiva la tercera , por lo que no se hizo el cambio del propietario en el RUAT. Por esta razón, la vagoneta sigue registrada a nombre de la mujer.

“Con el motorizado, desde el año pasado, ella no tiene absolutamente nada que ver; no tiene ningún parentesco con los implicados e imputados dentro del presente proceso, y ella únicamente ha vendido un vehículo a plazo. Como es un vehículo caro, no es tan comercial, entonces surgió la oportunidad de venderlo en cuotas. Solo faltaba el pago de una cuota y la transferencia iba a finalizar”, explicó el abogado de la propietaria de la vagoneta, Franklin Franzhek.