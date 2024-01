Durante la última semana de 2023, en Santa Cruz se registraron 800 casos de covid

“Cada vez que existe un solo caso (de dengue) se hace una fumigación, se va y actúa en la familia también, para ver si no existen otros pacientes con una sintomatología. Por ese lado estamos tranquilos porque sabemos que, en realidad, con un solo caso no va a haber expansiones. Podemos asegurar en este momento que, a pesar de toda la época de lluvia que va a venir, no va a haber (casos) como en otros años. Hoy puede ser que existan otras patologías como zika o chikunguña, pero dengue no va a haber este año”, expresó Koca.