Edin Maldonado: “En el hospital nadie se negó a vacunarse contra el coronavirus”

Edin Maldonado nació y estudió medicina en la capital de Bolivia, Sucre. Desde el 2018 trabaja en Argentina, hace meses en el área de emergencia del hospital Bicentenario, un centro que atiende paciente Covid-19. Tiene 39 años, sin ninguna enfermedad de base, pero enfermó de coronavirus, hizo neumonía y estuvo cerca de requerir ventilación. El pasado 30 de diciembre se vacunó con la Sputnik V, la dosis rusa que se ocupará en el país.

_¿Ya enfermó de coronavirus?

El pasado 2 de junio di positivo, por primera vez, y tuve que ser internado por neumonía grave bilateral, estuve a punto de requerir ventilación. Hice trastorno metabólico, tuve glucosa muy elevada, pese a que nunca fui diabético y tuve otros marcadores muy altos.

Estuve más de un mes sin actividad porque seguía dándome positivo el hisopado. Además, me contagié en dos ocasiones.

_¿Tuvo algún malestar después de la vacuna?

Me vacunaron el 30 de diciembre a las 10 de la mañana y a las 15 horas comencé a tener algunos síntomas, como malestar general. No eran muy fuertes, pero sí como para tomar un gramo de paracetamol y con eso me pasó.

Las manifestaciones me duraron las 24 horas siguientes. No tuve ninguna otra sintomatología.

_¿Le recomendaron algún cuidado especial?

Nos indicaron que la vacuna comienza a formar anticuerpos después de la primera semana, pero no son suficientes como para mantenerlo a uno sin contagio. Entonces, nos darán una segunda dosis en 30 días, es de refuerzo.

Los cuidados que nos mencionaron es que cuidemos nuestra alimentación, que evitemos comidas que nos generen alergias, lo mismo con las bebidas alcohólicas. No se puede consumirlas, en especial las siguientes 72 horas de la aplicación de la dosis.

_¿En el mismo hospital alguien más tuvo reacciones?

Nos dieron el reporte y dentro del hospital la mayor complicación fue fiebre. El resto fueron manifestaciones leves, como malestar general. Las estadísticas que tenemos del personal del hospital es que hasta un 24 % tuvo reacciones, todas muy leves, ninguna grave.

_Por su experiencia, ¿Recomendaría la vacunación?

Yo tuve neumonía bilateral grave. Dos veces hice la infección y ante el riesgo beneficio, yo tomé la decisión de vacunarme. En mi experiencia he visto personas morir, incluso eran más jóvenes que yo, de 32 hasta 21 años, por complicaciones del Covid-19, neumonía, alteraciones cardiovasculares, neurológicas, gastrointestinales...

Yo tomé la decisión por riesgo-beneficio. Si hay la posibilidad de tomar la vacuna y poder ayudar a nuestra inmunidad lo voy a hacer. Los efectos adversos son como un resfriado común. Nada comparado con alguna complicación del Covid. Mi recomendación es que se informen, pero de fuentes confiables, no de cadenas de redes sociales. Que asuman su decisión en base a información científica que les permita decidir si se vacunan o no.

_¿Alguien se negó a vacunarse en el hospital?

La vacunación es voluntaria, en el hospital somos aproximadamente 200, nadie se negó a recibirla, pero sí algunos pidieron posponerla porque estábamos cerca del 31 de diciembre (fiesta de fin de año) y tal vez decidían consumir alcohol.