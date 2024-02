Efraín Suárez espera auditorías a la gestión de Camacho en la Gobernación, “no venganza”

“Tenemos tranquilidad con esa auditoría porque hay un corte para que nuestra gestión no se mezcle con la del vicegobernador. En lo que no estamos de acuerdo es que se den prejuicios u opiniones previas a esa auditoría, porque eso marca un direccionamiento en las auditorías como una especie de venganza contra el equipo del gobernador ”, dijo Suárez a EL DEBER.

“La decisión de Camacho ha sido que no vayamos a mellar la gestión de la gobernación ahora que hay un gobernador impuesto por el masismo”, afirmó Suárez a EL DEBER. La exautoridad afirmó que la fuerza política de Camacho ya no está en la administración departamental.

“(Por eso) la auditoría es un mecanismo formal para identificar si las cosas se hicieron bien o no. Si se hace de esta forma, hay tranquilidad en el equipo del gobernador Luis Fernando Camacho. Entendemos que haya desconfianza en el vicegobernador porque él está siguiendo una posición totalmente distinta a la nuestra. Está en todo su derecho de hacerlo y corresponde hacerlo”, apuntó Suárez respecto a la gestión de Aguilera.



“No pienso seguir los consejos de quienes asesoraron a nuestro gobernador (Camacho) hasta su detención. No pienso claudicar en la lucha por la libertad de nuestros presos políticos, no pienso ceder en la lucha por nuestra democracia y no voy a defraudar la lucha de nuestra autonomía, pero tampoco haré vista gorda a lo que pasa en la Gobernación. No pienso permitir que continúen los robos de computadoras con información de esta institución, esa información es clave al momento de hacer auditoría para reconducir lo que se deba reconducir”, dijo Aguilera el día en el que fue investido como gobernador en suplencia. Desde entonces, no hubo otro anuncio respecto al proceso de revisión de la gestión que dejó Camacho.