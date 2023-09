Efraín Suárez: "Negamos enfáticamente que Wálter Chávez sea asesor de la Gobernación"

"Negar enfáticamente que el señor Walter Chávez sea asesor de la Gobernación , porque eso es lo que manifiesta el señor Rubén Costas, y si hace una aseveración de esa naturaleza, debería demostrarlo. Nosotros lo negamos, que pruebe que es así, porque no es así", declaró Suárez.

El asesor de Gestión también cuestionó la participación de Rubén Costas en momentos clave de la historia política de Santa Cruz, señalando: "Fíjense ustedes, en la lucha de los 21 días, ¿dónde estaba el señor Rubén Costas? No estaba con el pueblo. En la lucha de los 36 días, ¿dónde estaba el señor Rubén Costas? No estaba con el pueblo. En la lucha por el secuestro del gobernador del departamento, ¿dónde estaba el señor Rubén Costas? No estaba con el pueblo".