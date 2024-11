El 40% del parque automotor en Santa Cruz aún no realizó la inspección técnica vehicular

A solo cinco días de que concluya el plazo para la inspección técnica vehicular (ITV), el departamento de Santa Cruz enfrenta un desafío: alrededor del 40% del parque automotor, según el registro del RUAT, aún no ha cumplido con este requisito. Esto significa que, de un 100%, apenas el 60% de los vehículos en la región han sido inspeccionados, incluyendo las provincias y municipios.



Desde el 15 de agosto, cuando comenzó el proceso, hasta la fecha, miles de propietarios de vehículos han acudido a los 25 puntos habilitados en la ciudad para realizar esta inspección obligatoria. Sin embargo, el flujo de personas podría saturar estos centros en los días finales, lo que genera dudas sobre si será posible alcanzar el 100% antes del 30 de noviembre, fecha límite establecida en la normativa.



Ante esta situación, se ha planteado la posibilidad de extender el plazo. Según declaraciones oficiales, esta decisión está siendo evaluada por las instancias superiores, quienes analizarán los datos estadísticos para determinar si es viable una ampliación. “Seguramente en los próximos días se hará conocer cualquier determinación a través de los medios de comunicación”, señalaron.



Este año, con el objetivo de optimizar el control vehicular, la inspección técnica no solo emite un certificado digital que se envía al usuario por correo o WhatsApp, sino también una roseta que debe colocarse en un lugar visible del vehículo. Esto incluye no solo automóviles, sino también motocicletas, triciclos y otros vehículos motorizados.



Para facilitar el proceso, se ha implementado una plataforma digital que permite a los usuarios identificar el punto de inspección más cercano mediante geolocalización, así como realizar el pago desde aplicaciones móviles bancarias. "No hay excusas, el sistema está diseñado para simplificar el trámite y evitar largas filas", recalcaron las autoridades.



Finalmente, se insta al 40% restante de los propietarios a cumplir con este requisito para evitar las multas automáticas y garantizar que sus vehículos cuenten con las condiciones mínimas de seguridad. “La ITV no solo es un trámite obligatorio, es un compromiso con la seguridad vial”, concluyeron los responsables de la inspección.