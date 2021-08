El 68% de zona afectada por los incendios forestales es área protegida

Escucha esta nota aquí

Hasta este miércoles 26 de agosto, un total de 786.584 hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz. De esa cifra, el 68% corresponde a áreas protegidas, situación que preocupa a las autoridades y pobladores de las zonas rurales que están en vilo debido a la amenaza del fuego.



El Área Natural de Manejo Integrado (AMNI) San Matías, la región de Otuquis, el valle de Tucabaca, la reserva de Laguna Concepción, la reserva del Bajo Paraguá y el área de conservación Ñembi Guasu son las áreas protegidas afectadas por el descontrol del fuego, según informó Julio Fuentes, jefe del programa Fuego de la Gobernación de Santa Cruz.

El funcionario dijo que, además de los cuatro municipios declarados en desastre (Charagua, Puerto Suárez, San Matías y Roboré), no se descarta que otros cuatro se sumen en las próximas horas, ya que los anuncios de lluvia no llegaron hasta las zonas anunciadas, salvo pequeños aguaceros que no son garantía para contribuir a las labores que se realizan.

Actualmente, los incendios forestales se concentran en ocho municipios: Pailón, San Ignacio de Velasco, Roboré, Charagua, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Concepción y San Matías.

La buena noticia es que el incendio que se registró en la zona de Villa Hermosa, en San José de Chiquitos, logró ser controlado, mientras que los dos núcleos de alerta roja en Roboré también bajaron su intensidad.

De momento, la lluvia se hace esperar y se mantienen movilizadas más de 2.000 personas en todos el departamento. La Gobernación ha desplegado 12 brigadas en ocho municipios, mientras que los gobiernos municipales sacan fuerzas desde donde puedan para aminorar el impacto de las llamas.

Fuentes agregó que, además de los incendios, hay 64 focos de quemas y que el 73% del departamento cruceño está en riesgo extremo por incendios.

La mayor cantidad de quemas se registró el 20 de agosto con 408 focos. La media histórica de agosto es de 5.244 focos de quema; sin embargo, en agosto del año 2010 se registraron 11.824 focos de quema.