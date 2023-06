El acusado de matar a la radialista Pórcel busca salir de Palmasola

Carlos Vargas Siles, exjefe del Departamento de Comunicación de la bancada del MAS en la Asamblea Departamental de Santa Cruz y acusado de matar a su novia, la joven radialista Diana Pórcel, está buscando su libertad en la justicia y la defensa de la víctima teme que lo consiga y el caso se encamine a la impunidad.



Con orden de detención preventiva y acusado para juicio oral, Carlos Vargas, planteó al tribunal de sentencia cesación a la detención preventiva con el fin de defenderse en libertad.



La audiencia para definir su pedido estaba fijada parte ayer martes a las 1:00, pero el acto se suspendió para este viernes ante la inasistencia de uno de los jueces por problemas de salud.



La defensa de los familiares de la víctima, expresó su preocupación por cuanto Carlos Vargas Siles está acusado formalmente por la Fiscalía a través del fiscal Daniel Ortuño, por el delito de feminicidio y el juicio fue fijado para su inicio el 6 de julio.



El acusado según las diligencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía, es el responsable del crimen contra su pareja Diana Pórcel, registrado el 5 de febrero de 2022.



Una muerte violenta



Los informes de la Fiscalía y de la Felcv presentados al tribunal para la acusación, señalan que la joven radialista fue víctima de una muerte violenta en su vivienda donde alquilaba, por la zona de la avenida Roca y Coronado.



Entre las pruebas que presentó la Fiscalía figura un informe del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup), que desveló que la joven radialista fue sometida a violencia. Además, se descubrió que Carlos Vargas Siles, utilizó el celular de su pareja para simular chatear con ella y armar una coartada, para tratar de hacer creer que es inocente.



Asimismo, los informes señalan que Carlos Vargas al mediodía del 5 de febrero, corrió la voz entre sus vecinos diciendo que encontró sin vida a Diana Pórcel, en el interior de su vivienda.



El acusado dijo que llegó de una entidad financiera y encontró a la joven ahorcada, motivo por el cual los efectivos policiales levantaron el cuerpo y en su informe preliminar señalaron que el caso se trataba de un suicidio.



En primera instancia, la fiscal asignada al caso, Francisca Rivero, rechazó una investigación por feminicidio y también consideró que se trataba de un suicidio. Ante la presión de los familiares y amigos de Diana, que presentaron pruebas asegurando que el cuerpo de la víctima tenía lesiones, el fiscal departamental Róger Mariaca decidió revocar la decisión de la fiscal titular y el 17 de febrero abrió una indagación por feminicidio.



De esta manera fue que cuatro peritos forenses, dos de ellos del Iitcup, examinaron el cuerpo de la víctima, luego de que los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia lo exhumaron del cementerio del barrio Cupesí Terrado, del Plan 3.000, para practicar una necropsia.



La pericia estableció que la víctima murió como consecuencia de una asfixia mecánica por estrangulamiento por agente externo.



Además, entre las conclusiones del informe de los peritos también se conoció que fue utilizado un cinturón para quitarle la vida a la locutora, al cual se le rompió la hebilla por la fuerte presión que ejerció el autor para estrangularla.



No quieren más impunidad



La abogada defensora de la familia, Jessica Echeverría, manifestó su preocupación por los crecientes feminicidios que van quedando en la impunidad. En este caso la jurista aseguró que el acusado Carlos Vargas Siles, como exjefe del Departamento de Comunicación de la bancada del MAS de la Asamblea Departamental y mano derecha del exalcalde Mario Cronenbold, busca a toda costa salir libre antes de la instalación del juicio y de una condena.



Jessica Echeverría, manifestó preocupación ante el fallo de un tribunal por el feminicidio de la joven Indira Chizuko Herrera. Dijo que el autor de este hecho Windsor Andia Rivera, fue condenado a 30 años sin derecho a indulto, pero goza de libertad y los jueces se negaron a ordenar su detención.



“No queremos que esto ocurra con la víctima la radialista Diana Pórcel, que su pareja acusada de matarla, Carlos Vargas Siles, logre salir libre antes de que se dicte sentencia. De qué vale una condena estando en libertad, eso no es justicia es una burla, es impunidad y no se lo puede permitir”, dijo Echeverría.