"El agua es vida y todos deberíamos verlo así", monseñor Leigue llama a preservar los acuíferos

Pidió pensar en las generaciones futuras y reflexionar sobre lo que está pasando en otras regiones del país e, incluso, en algunas provincias cruceñas, que ya están sufriendo la escasez de agua. “Esto que está pasando en el Amboró, la lucha por el agua, no sabemos por qué se da, ¿será por amor, odio o envidia?, ¿Por qué será que no se soluciona todo esto? Pensar que hoy en día algunos departamentos están sufriendo por el agua, aquí no más en Santa Cruz hay provincias que están sufriendo. Tenemos un bolsón de agua y por ahí quiere pasar la carretera, pero no se quiere escuchar eso (que están los acuíferos) ¿Por qué será?, ¿qué habrá detrás de todo esto?”, dijo Leigue desde la catedral cruceña.

Leigue centró su mensaje en el perdón, que es la base para la unidad y la paz. “Cuántas veces pedimos paz y unidad, pero ¿cuál es el condimento para que haya esto? es el perdón, si no hay perdón no hay unidad, porque pueden sentarse juntos para dialogar y buscar solución, pero se están mirando mal y el orgullo no deja avanzar (…) El diálogo es importante, pero no es suficiente si uno no saca lo que tiene adentro para buscar la unidad”, señaló.