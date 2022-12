El arte puede ser una opción de regalo para esta Navidad

A tan sólo tres días para la Nochebuena, mucha gente aún no tiene ese detalle perfecto para sus seres queridos. Una opción que no va a fallar en la entrega de obsequios y será esencial es una pieza de arte, que se convierte en un regalo original que nunca pasa de moda y se revaloriza con los años.

La forma de participar será con la puja de $us 10 en $us 10. El coleccionista encontrará autores que destacan en el escenario boliviano de las artes visuales y costos accesibles ($us 700 como máximo en los precios base).