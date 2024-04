"El ataque es directo contra el gobernador Luis Fernando Camacho", afirma Feeney sobre las declaraciones del presidente cívico

"Me parece una barbaridad que (esas declaraciones) venga de un presidente del Comité Cívico; de cualquier otra persona lo podíamos esperar, de cualquier político . Pero del líder cívico, contra un expresidente (como Luis Fernando Camacho Vaca) no", disparó Feeney.

¿Qué dijo Fernando Larach?

Según Larach: "Los títeres tienen un problema: la angurria de poder. En su afán de controlar los diferentes estamentos regionales, adoptan un discurso de odio y confrontación: Que, si no estás conmigo, sos traidor; que, si no estás conmigo, sos masista. Este tipo de actitudes están profundamente reñidas con un principio que dicen defender, la democracia”.

Asimismo, se refirió a “la Sentencia Constitucional que instruye que el hoy Gobernador en ejercicio asuma funciones, con la que tomé la iniciativa de generar un espacio de diálogo y coordinación, preocupado por lo que podía suceder con nuestra Gobernación. ¿Acaso no me recibieron de mala manera en la oficina de la Asamblea Legislativa Departamental? Incluso se quejaron, casi llorando. ¿Por qué le dice mi hermano a Mario Aguilera? No podemos, pues, ser tan infantiles. Por si no saben, acá en Santa Cruz los amigos nos tratamos así: 'Mi hermano'”.