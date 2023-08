El bloqueo en Buena Vista continúa; analizan dar un cuarto intermedio para aliviar un poco a lecheros y carniceros

Felipe Carreño, secretario del comité impulsor de Buena Vista, dijo que van a presionar para que la ABC acepte la reunión que propone la Gobernación para mañana a las 9:00. "La ABC tiene una postura y la Gobernación tiene otra. Vamos a presionar para que mañana al as 9:00 se agende esa reunión con ABC para dar fin al problema , hay mucha preocupación por el daño que estamos ocasionando al país. Pero tienen que entender que si no lo hacemos así (bloquear), nunca vamos a tener solución. (Reconocemos que) tenemos problemas con carniceros y lecheros (que están varados en la carretera con sus productos), estamos bien preocupados ", reconoció.

La ABC ha dicho que no quiere más mesas técnicas y Landívar reconoce que en parte está de acuerdo porque "hacen una cosa y salen y dicen otra. Nosotros les presentamos los tramos alternativos (al tramo II), pero ellos salieron y dijeron que no los conocían, entonces, ya no tienen sentido las mesas. Mañana mandaré otra carta a la ABC para que me aclare el señor (René) Solano que se puede licitar toda la obra, y dejar de construir una parte (tramo II) y después hacer cambio de trazo".