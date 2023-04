El boliviano Martín Escobari es el ganador de los premios ‘Persona del Año 2023 de Estados Unidos’

El boliviano Martín Escobari fue elegido por la Cámara de Comercio Brasileño-Estadounidense como la Persona del Año 2023 . La premiación se llevará a cabo en la cena de galas a realizarse el miércoles 10 de mayo en The Glasshouse, en la ciudad de Nueva York.

Entre su trayectoria, es miembro de la junta directiva de las empresas de la cartera de General Atlantic Arco, dLocal, Grupo Axo, Incode, Sanfer y XP Inc. También forma parte de las juntas directivas del Lincoln Center for the Performing Arts, Endeavor y la organización benéfica educativa Primeira Chance. También es miembro del grupo asesor de Brasil del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.