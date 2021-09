El cafecito de la plaza 24 de Septiembre ya es parte de la tradición cruceña

Escucha esta nota aquí

Por Brissa Pabón



Son las 4 de la tarde en la plaza 24 de Septiembre. El clima caluroso invita a sentarse a la sombra de los árboles en uno de los bancos del lugar. Un vendedor, amablemente, ofrece un vaso de café caliente. Se trata de Cruz Aleluya Terrazas, quien comenzó a vender café en el corazón de la ciudad de Santa Cruz cuando tenía quince años.

Cruz ambulaba por las calles y ofrecía la bebida en oficinas y casas comerciales. “Pasaba por la plaza solo unas horas, pues antes era prohibido vender aquí”, cuenta.





Llegó desde La Paz y ahora se siente un camba más. “Yo llegué en 1973, cuando tenía 12 años. Hoy me siento muy feliz y no quiero irme de aquí, siento como si fuera mi lugar de nacimiento”, afirma.



Cruz Aleluya Terrazas vende café en la plaza 24 de Septiembre desde hace más de cuarenta años/Foto: Brissa Pabón

Vio crecer a Santa cruz y ahora con sesenta años de edad, recuerda todos los cambios que vivió junto a la urbe cruceña. “Todo se ha modificado, la primera loseta que se puso fue en las afueras del Club Social 24 de Septiembre, el mercado que estaba en la calle Sucre ahora está en la calle Libertad”, relata.



Pasaron los años y fueron apareciendo más cafeteros independientes en el centro de la ciudad y surgió la necesidad de formar una asociación.



La Asociación de vendedores de café cuenta con 15 integrantes/Foto: Brissa Pabón

Actualmente, son quince los que forman parte de la Asociación de Vendedores de Café, que visten uniformados con saco y gorro color crema; su lema: tratar siempre bien al cliente y ofrecerle el producto de mejor calidad.



Alfaro Ventura es otro de los cafeteros que, desde hace más de 24 años recorre cada día desde las 3 de la tarde hasta la medianoche la plaza principal, ofreciendo la bebida a locales y extranjeros. “En calor, el café caliente equilibra la temperatura del cuerpo y en frío es perfecto para calentarse”, comenta.

Alfaro Ventura es cafetero desde hace 24 años/Foto: Brissa Pabón

Cruz relata que, en el tiempo que lleva sirviendo café en la plaza principal ha logrado clientes frecuentes, entre ellos autoridades departamentales. También ha tenido la oportunidad de venderle café a ex presidentes como Hugo Banzer, Jaime Paz Zamora y Jorge 'Tuto' Quiroga.



¿La fórmula secreta de su café? Tiene que ser con leche de vaca soltera, bromea don Cruz. “Leche de vaca natural, no leche en polvo, porque eso no da el sabor que queremos. El café tiene que ser bien tinto, que no sea con mucha agua, porque eso también quita el sabor”, explica.

El cafecito de la plaza tiene un precio de Bs 5 /Foto: Brissa Pabón

Un negocio que comenzó como una necesidad ahora es parte de la tradición cruceña. “Es la excusa perfecta para reunirse en familia o con amigos a disfrutar de la plaza principal acompañados de un buen café.”, agrega Cruz mientras sirve vasos de café a nuevos clientes, siempre con una sonrisa en el rostro.

Personas en movilidades se acercan a los alrededores de la plaza a comprar café/Foto: Brissa Pabón